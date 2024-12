«Tantemani» in trasferta: shop e laboratori in libreria

Prodotti artigianali e laboratori per le festività natalizie all’insegna della creatività. È il Natale del « Laboratorio Tantemani », progetto della Cooperativa sociale Patronato San Vincenzo che da sabato 7 dicembre fino al 24 dicembre si trasferisce alla Libreria Incrocio Quarenghi di Bergamo, in via Quarenghi 32, con tutti i suoi prodotti artigianali e con una proposta di laboratori creativi gratuiti aperti al pubblico.

Il programma della attività a «Incrocio Quarenghi»

L’inaugurazione della nuova collaborazione è prevista per sabato 7 dicembre con un evento gratuito per un pomeriggio all’insegna della creatività: alle 16 il laboratorio «Favole serigrafate», per bambini dai 3 agli 8 anni, che prevede la lettura di una fiaba e la stampa serigrafica di un disegno ispirato al racconto da colorare liberamente; alle 17 laboratorio di «Produzione di segnalibri», per gli amanti della lettura; inoltre dalle 16 alle 19 è in programma l’attività di «Produzione di torciglioni creativi», piccoli ornamenti intrecciati, da appendere o regalare. Non mancherà un momento conviviale: alle 18 si brinda per festeggiare l’apertura dello shop e presentare i nuovi prodotti in vendita in libreria frutto del lavoro di Tantemani.