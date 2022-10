Taverna Colleoni, riaperto il locale. Cambio di gestione per il forno Pesenti

Lo storico Fornaio Pesenti passa di mano dopo oltre 60 anni di attività, mentre la Taverna del Colleoni ha riaperto i battenti, a distanza di 4 anni dalla chiusura . La somministrazione in Città Alta si conferma vivace e ricca di novità. Domenica 30 ottobre sarà l’ultimo giorno di lavoro per la famiglia Pesenti, che gestisce da due generazioni il panificio lungo la Corsarola, a due passi da Piazza Vecchia. In questo caso si tratta di un cambio di gestione, che da novembre vedrà protagonista un altro cognome bergamasco legato alla panificazione con la famiglia Minuscoli. «Dopo 62 anni di presenza in via Colleoni, ci sembra giusto ringraziare di cuore tutti i nostri clienti – commenta Simona Pesenti, che ha portato avanti l’attività insieme alla mamma Angelina Rossi e al marito Stefano Consonni –. Ci piace ricordare anche mio padre Mario Pesenti, che ha fondato il panificio».