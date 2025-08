Taxi a Bergamo, chieste più licenze. «Ma il lavoro è calato, non ne servono altre»

Alla proposta di aumentare le licenze, i tassisti bergamaschi rispondono lamentando un calo del lavoro e della clientela. Il termine di paragone è il 2023, l’anno della Capitale italiana della Cultura, quando in città sono arrivate diverse decine di migliaia di persone, con picchi di presenze nei weekend o durante le feste. In molti hanno scelto il taxi per muoversi nel capoluogo orobico, per raggiungere hotel, ristoranti, musei o i tanti eventi previsti dal programma. Terminato l’anno della Capitale, segnalano però i tassisti, il flusso di visitatori è andato via via normalizzandosi e con esso anche il numero di chiamate a Radio Taxi.

«Licenze più che sufficienti»

«Il 2023 è stato un anno di grande movimento – riflette Massimiliano Manzoni, presidente del Consorzio dei tassisti bergamaschi (Cotabe) –. E anche nel 2024 s’è beneficiato dell’onda lunga della Capitale. Ma già da quest’anno, con i flussi che sono andati fisiologicamente a normalizzarsi, il lavoro è sceso di circa il 25% rispetto agli ultimi due anni. Anche in questo periodo estivo, solitamente molto intenso, non stiamo lavorando molto». In città sono operativi 49 tassisti. E, secondo il presidente Manzoni, «sono più che sufficienti nella quotidianità, anche perché negli ultimi mesi sono arrivate otto nuove licenze. Certo, quando ci sono eventi speciali la richiesta di taxi aumenta ma ciò è limitato a pochi giorni». Traccia un’analisi simile anche Massimo Cocchiara, già presidente del Cotabe e ora rappresentante di categoria in Confartiginato.

Anche da Milano

«I dati di adesso sono in linea con quelli del pre Covid – riferisce –. Negli ultimi due anni abbiamo lavorato molto, ora invece meno. La clientela è cambiata e dagli hotel arrivano molte meno chiamate. In più vanno considerate le otto nuove licenze e la presenza dei colleghi di Milano che gravitano sull’aeroporto. Il calo del lavoro è significativo e il numero di tassisti in città è più che sufficiente». Proprio l’aumento delle licenze è una delle questioni all’attenzione del Comune, che alla fine del 2024 aveva approvato la graduatoria finale del concorso straordinario per l’assegnazione di otto nuove licenze taxi. Tra i nuovi veicoli, ci sono diversi mezzi completamente elettrici e alcuni anche attrezzati per il trasporto di persone con gravi disabilità motorie in linea con gli obiettivi indicato nel bando di Palazzo Frizzoni, ovvero la sostenibilità ambientale, l’accessibilità del servizio e l’apertura al turismo internazionale. «Avevamo chiesto alla Regione 40 nuove licenze, in relazione al forte sviluppo turistico della città – riferisce l’assessore alla Mobilità, Marco Berlanda –. Il decreto Salvini del 2023 ce ne ha sbloccate 8. Rimane la nostra richiesta per altre 32, in modo da rispondere ai bisogni dell’utenza. Come Comune abbiamo fatto la nostra parte, siamo in attesa della risposta della Regione».