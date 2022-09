Teatro Donizetti, l’appello ai mecenati: «C’è bisogno del vostro sostegno»

«Il Donizetti ha bisogno di te». La parafrasi del celebre motto a stelle e strisce ha chiuso l’incontro che ha visto riuniti, in una Sala della Musica totalmente rinnovata, alcuni dei principali sostenitori del teatro cittadino. A loro il grazie del sindaco Giorgio Gori e del presidente della Fondazione Teatro Donizetti, Giorgio Berta . «Senza di voi il restauro del Donizetti non sarebbe stato possibile» hanno riconosciuto i padroni di casa, ricordando che oltre il 50% dei 21 milioni di euro spesi per rimettere a nuovo il teatro è stato donato da privati e annunciando la nascita del Club dei Donatori, un consiglio di cui faranno parte i mecenati del Donizetti, che con i loro contributi sosterranno progetti e iniziative, beneficiando dell’Art bonus.