Teb, da Regione Lombardia 6,5 milioni per la partenza della linea T2

La commissione Bilancio di Regione Lombardia ha dato il via libera allo stanziamento di 6,5 milioni di euro per il potenziamento delle linee tramviarie di Teb. Fondi necessari, in particolare, per la gestione della linea T2 che collegherà Bergamo a Villa d’Almè.

«La dimostrazione che il territorio bergamasco, quando si presenta unito e con progetti solidi, sa ottenere risultati concreti» L’approvazione definitiva avverrà in aula nella sessione del Bilancio di assestamento, in programma dal 22 al 24 luglio. Il totale della cifra è così distribuito: 1,5 milioni nel 2026, 2,5 nel 2027 e nel 2028.

«Una grande notizia per il territorio, il nuovo tracciato della T2 rappresenta il vero e proprio asse portante di un sistema di trasporti capillarmente interconnesso tra l’area urbana e la Valle Brembana», sottolineano i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Alberto Mazzoleni e Michele Schiavi. «Siamo soddisfatti di questo importante stanziamento a favore del territorio - aggiungono i colleghi del Partito Democratico, Davide Casati e Jacopo Scandella - frutto di un impegno trasversale portato avanti insieme a tutti i consiglieri bergamaschi che ringraziamo per la costruttiva collaborazione, e ai componenti della giunta regionale». Jonathan Lobati e Ivan Rota di Forza Italia commentano con soddisfazione il «passaggio fondamentale per assicurare una rete trasportistica adeguata al nostro territorio bergamasco e ai tanti pendolari che si spostano verso il capoluogo quotidianamente».

Un lavoro di squadra

Soddisfatta la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali: «Un passaggio fondamentale perché assicura le risorse necessarie all’adeguamento e al potenziamento del sistema tranviario T1 e T2 nel triennio 2026-2028, accompagnando così l’avvio della nuova linea verso la Valle Brembana».

La prima cittadina ringrazia Regione Lombardia, l’assessore alle Infastrutture e opere pubbliche Claudia Terzi, il vicepresidente e assessore al Bilancio Marco Alparone e l’assessore ai Trasporti e mobilità sostenibile Franco Lucente per «l’attenzione riservata a questo dossier e aver accolto le richieste di Provincia e Comune di Bergamo».