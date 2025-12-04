Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 04 Dicembre 2025

Teb, lavori completati al 65%. Capolinea, a febbraio i binari

L’AGGIORNAMENTO. Cronoprogramma rispettato, cantieri fino a giugno 2026. L’ampliamento del terminal cittadino non intralcerà la T1.

Sergio Cotti
Sergio Cotti
Redattore
L’ampliamento del capolinea cittadino è previsto a partire da febbraio
L’ampliamento del capolinea cittadino è previsto a partire da febbraio

Avanza il cantiere della nuova linea T2 della Teb per Villa d’Almè: al 4 dicembre è stato completato il 65% delle opere lungo i 9,8 chilometri del nuovo tracciato, confermando il rispetto del cronoprogramma che fissa la conclusione dei lavori a giugno 2026 e l’entrata in servizio della linea entro la fine dell’estate.

La T2 seguirà il sedime dell’ex ferrovia della Valle Brembana attraversando oltre alla città i comuni di Ponteranica, Sorisole, Almè e Villa d’Almè

I lavori al capolinea

Al capolinea di Bergamo, da fine febbraio e fino al completamento dei lavori, si procederà all’ampliamento del terminal, con la posa di tre nuovi binari dedicati alla T2. In questo caso il cantiere, assicurano dalla Teb, non intralcerà il servizio della T1. Entro settembre 2026 è prevista anche la copertura del capolinea cittadino, la cui progettazione è stata affidata all’architetto Attilio Gobbi insieme a Cino Zucchi, già autore del masterplan del nuovo hub intermodale: il progetto è attualmente nella fase esecutiva.

Si posano i binari

Intanto la posa dei binari prosegue lungo l’intero tracciato. Le rotaie sono già visibili sia nel tratto urbano sia verso Villa d’Almè. È quasi ultimato il segmento prioritario di 2,5 chilometri tra la galleria della Ramera e Almè, indispensabile per il pre-esercizio previsto nella primavera del 2026. In parallelo si sta lavorando anche alla sottostazione elettrica necessaria per alimentare il tratto, mentre al deposito di Petosino la posa è ormai prossima alla conclusione.

Dal nuovo nodo di connessione tra le due linee, all’altezza della nuova fermata Bronzetti-Arena, la T2 seguirà il sedime dell’ex ferrovia della Valle Brembana attraversando oltre alla città i comuni di Ponteranica, Sorisole, Almè e Villa d’Almè. Il percorso complessivo sarà di 11,5 chilometri, affiancato da una pista ciclabile di dieci chilometri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Almè
Ponteranica
Sorisole
Economia, affari e finanza
Trasporti
Politica
Enti locali
Scienza, Tecnologia
Ingegneria
Costruzioni, Proprietà
Attilio Gobbi
Cino Zucchi
S. C.
Teb