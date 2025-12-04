Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 04 Dicembre 2025
Teb, lavori completati al 65%. Capolinea, a febbraio i binari
L’AGGIORNAMENTO. Cronoprogramma rispettato, cantieri fino a giugno 2026. L’ampliamento del terminal cittadino non intralcerà la T1.
Avanza il cantiere della nuova linea T2 della Teb per Villa d’Almè: al 4 dicembre è stato completato il 65% delle opere lungo i 9,8 chilometri del nuovo tracciato, confermando il rispetto del cronoprogramma che fissa la conclusione dei lavori a giugno 2026 e l’entrata in servizio della linea entro la fine dell’estate.
La T2 seguirà il sedime dell’ex ferrovia della Valle Brembana attraversando oltre alla città i comuni di Ponteranica, Sorisole, Almè e Villa d’Almè
I lavori al capolinea
Al capolinea di Bergamo, da fine febbraio e fino al completamento dei lavori, si procederà all’ampliamento del terminal, con la posa di tre nuovi binari dedicati alla T2. In questo caso il cantiere, assicurano dalla Teb, non intralcerà il servizio della T1. Entro settembre 2026 è prevista anche la copertura del capolinea cittadino, la cui progettazione è stata affidata all’architetto Attilio Gobbi insieme a Cino Zucchi, già autore del masterplan del nuovo hub intermodale: il progetto è attualmente nella fase esecutiva.
Si posano i binari
Intanto la posa dei binari prosegue lungo l’intero tracciato. Le rotaie sono già visibili sia nel tratto urbano sia verso Villa d’Almè. È quasi ultimato il segmento prioritario di 2,5 chilometri tra la galleria della Ramera e Almè, indispensabile per il pre-esercizio previsto nella primavera del 2026. In parallelo si sta lavorando anche alla sottostazione elettrica necessaria per alimentare il tratto, mentre al deposito di Petosino la posa è ormai prossima alla conclusione.
Dal nuovo nodo di connessione tra le due linee, all’altezza della nuova fermata Bronzetti-Arena, la T2 seguirà il sedime dell’ex ferrovia della Valle Brembana attraversando oltre alla città i comuni di Ponteranica, Sorisole, Almè e Villa d’Almè. Il percorso complessivo sarà di 11,5 chilometri, affiancato da una pista ciclabile di dieci chilometri.
