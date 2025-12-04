Teb, lavori completati al 65%. Capolinea, a febbraio i binari

I lavori al capolinea

Al capolinea di Bergamo, da fine febbraio e fino al completamento dei lavori, si procederà all’ampliamento del terminal, con la posa di tre nuovi binari dedicati alla T2. In questo caso il cantiere, assicurano dalla Teb, non intralcerà il servizio della T1. Entro settembre 2026 è prevista anche la copertura del capolinea cittadino, la cui progettazione è stata affidata all’architetto Attilio Gobbi insieme a Cino Zucchi, già autore del masterplan del nuovo hub intermodale: il progetto è attualmente nella fase esecutiva.

Si posano i binari

Intanto la posa dei binari prosegue lungo l’intero tracciato. Le rotaie sono già visibili sia nel tratto urbano sia verso Villa d’Almè. È quasi ultimato il segmento prioritario di 2,5 chilometri tra la galleria della Ramera e Almè, indispensabile per il pre-esercizio previsto nella primavera del 2026. In parallelo si sta lavorando anche alla sottostazione elettrica necessaria per alimentare il tratto, mentre al deposito di Petosino la posa è ormai prossima alla conclusione.