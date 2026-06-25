Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Giovedì 25 Giugno 2026

Telecamera, auricolare e trasmettitore all’esame della patente: denunciato un 40enne

L’aspirante automobilista è stato scoperto alla Motorizzazione di Bergamo durante la prova teorica. Nonostante il sistema per ricevere le risposte dall’esterno, è stato comunque bocciato

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web
Telecamera, auricolare e trasmettitore all’esame della patente: denunciato un 40enne

Bergamo

Si era presentato all’esame teorico per la patente con una microtelecamera nascosta sotto il polsino della camicia, un trasmettitore portatile e un minuscolo auricolare nell’orecchio, attraverso il quale avrebbe ricevuto dall’esterno le risposte ai quiz. Ma il sistema non è bastato: il candidato è stato bocciato e poi denunciato dai carabinieri.

È successo nel pomeriggio di martedì 23 giugno alla Motorizzazione Civile di Bergamo. A finire nei guai è stato un cittadino indiano di 40 anni, residente in provincia, denunciato in stato di libertà dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bergamo. L’ipotesi di reato è tentata truffa aggravata ai danni dello Stato.

Durante i controlli preventivi sui candidati, effettuati anche con apposita strumentazione per individuare eventuali dispositivi elettronici occultati, l’addetto alla vigilanza aveva notato atteggiamenti sospetti da parte di due aspiranti conducenti

L’intervento dei militari è scattato dopo la segnalazione del personale della Motorizzazione Civile. Durante i controlli preventivi sui candidati, effettuati anche con apposita strumentazione per individuare eventuali dispositivi elettronici occultati, l’addetto alla vigilanza aveva notato atteggiamenti sospetti da parte di due aspiranti conducenti. Uno di loro, in particolare, avrebbe attirato l’attenzione per il comportamento tenuto durante le verifiche e per alcune anomalie all’altezza del polsino della camicia.

Al termine della prova teorica, i carabinieri hanno sottoposto il candidato a controllo. Sotto il polsino sinistro, fissata con nastro adesivo, è stata trovata una microtelecamera. I militari hanno inoltre rinvenuto un trasmettitore portatile e un auricolare di piccole dimensioni nascosto nell’orecchio. Secondo l’ipotesi investigativa, l’apparecchiatura sarebbe servita a inviare le immagini dei quesiti e ricevere suggerimenti dall’esterno.

Tutto il materiale elettronico è stato sequestrato. Il candidato, nonostante il sistema predisposto, non aveva comunque superato l’esame ed era già risultato bocciato prima del controllo dei carabinieri. Anche il secondo aspirante conducente segnalato è stato identificato e controllato, ma la perquisizione personale nei suoi confronti ha dato esito negativo.

Il quarantenne è stato deferito all’autorità giudiziaria per tentata truffa aggravata ai danni dello Stato. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Servizi Telecomunicazione
Informatica e Telecomunicazioni
Economia, affari e finanza
Specializzazioni mediche
Salute
Televisione
Arte, cultura, intrattenimento