Telecamere, in città 53 nuovi «occhi» nel 2023: ecco dove saranno

In centro, ma soprattutto nei quartieri: gli occhi di 53 nuove telecamere di videosorveglianza si accenderanno in città nel corso del 2023. Succederà in due tappe: 28 saranno attive tra meno di due mesi (entro fine febbraio), le altre 25 in dicembre . Già previste a metà 2021, l’installazione delle prime 28 telecamere è slittata di un anno e mezzo anche a causa della pandemia, che ha riaggiornato agende e priorità di Comune e Atb. Questa, però, sembra la volta buona: il cronoprogramma che detta le tappe dell’ampliamento del sistema di videosorveglianza della città è stato riaggiornato e