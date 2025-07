Telefono rubato e 100 euro per riaverlo: arrestati due minori a Palazzolo

Arrestati per tentata estorsione due ragazzini, entrambi minorenni . I due prima avevano rubato a un coetaneo, originario di un paese della Bergamasca, il telefono da 500 euro alle piscine di Palazzolo e poi gli avevano dato appuntamento alla stazione ferroviaria per lo scambio, chiedendogli 100 euro . Ma all’appuntamento si sono presentati anche i carabinieri , che sono intervenuti al momento dello scambio, e per i due ragazzini sono scattate le manette.

Recuperata la refurtiva

Nonostante la resistenza dei due minorenni, i militari sono riusciti a recuperare la refurtiva e riconsegnarla alla vittima. Oltre alla tentata estorsione aggravata, i due arrestati dovranno rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale per aver provato a sottrarsi al controllo. Ma anche di porto di oggetti atti a offendere, visto che sono stati trovati in possesso di una catena in acciaio con manico in ferro. L’autorità giudiziaria ha disposto per i due la permanenza in casa in attesa della convalida dell’arresto.