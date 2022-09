Tenta di derubare una ragazza in stazione, giovane messo in fuga dai vigilantes

Tanto spavento, ma fortunatamente nessuna conseguenza per la ragazza di 21 anni che giovedì sera, in stazione a Bergamo, ha subìto un tentativo di furto da parte di un giovane. A quanto si è potuto apprendere, intorno alle 22,30 la ragazza è scesa da un treno in arrivo a piazzale Marconi e si è seduta su una delle panchine davanti all’ingresso dell’edificio. Proprio qui il giovane l’avrebbe avvicinata e avrebbe tentato di derubarla degli oggetti che aveva con sé.