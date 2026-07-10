Tentano spaccata in via Locatelli a Bergamo, ma la vetrata resiste. Nel mirino una pizzeria d’asporto
IL CASO. Nel locale c’erano le moto per le consegne con le chiavi inserite. Il titolare: «Aperti da 5 anni, mai successo nulla».Lettura meno di un minuto.
Ennesima spaccata a Bergamo. È accaduto nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 luglio alla pizzeria d’asporto Dolce Pizza, nella parte alta di via Locatelli. Qualcuno ha tentato di sfondare a calci il vetro della porta d’ingresso del locale. Ma dopo alcuni tentativi ha abbandonato il suo intento perché la vetrata ha resistito, nonostante sia stato danneggiato. Se ne è accorto mercoledì il titolare, Roberto Fraschini, 31 anni, residente in città, che ha provveduto a fare denuncia.
«Non era mai successo nulla»
«Dentro avevo il fondo cassa e le moto per le consegne con le chiavi inserite – racconta –. Fortunatamente il colpo non è andato a segno. Ho aperto cinque anni fa, finora non mi era mai successo nulla».
Quello dell’altra notte è l’ultimo della lunga scia di raid tra i negozi e le attività del centro. Tra gli ultimi presi di mira, nel corso della stessa nottata, ci sono il bar Marly di Contrada Tre Passi, nei pressi dell’angolo con via Tasso, e L’Eloise Cafè di via Camozzi. In entrambi i casi i ladri avevano cercato di sfondare le vetrate, che avevano resistito. L’autore del tentato colpo all’Eloise Cafè è stato identificato e denunciato dalla polizia grazie alle telecamere: è un italiano di 47 anni senza fissa dimora.
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