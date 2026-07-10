Tentano spaccata in via Locatelli a Bergamo, ma la vetrata resiste. Nel mirino una pizzeria d’asporto

Ennesima spaccata a Bergamo. È accaduto nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 luglio alla pizzeria d’asporto Dolce Pizza, nella parte alta di via Locatelli. Qualcuno ha tentato di sfondare a calci il vetro della porta d’ingresso del locale. Ma dopo alcuni tentativi ha abbandonato il suo intento perché la vetrata ha resistito, nonostante sia stato danneggiato. Se ne è accorto mercoledì il titolare, Roberto Fraschini, 31 anni, residente in città, che ha provveduto a fare denuncia.

«Non era mai successo nulla»

«Dentro avevo il fondo cassa e le moto per le consegne con le chiavi inserite – racconta –. Fortunatamente il colpo non è andato a segno. Ho aperto cinque anni fa, finora non mi era mai successo nulla».