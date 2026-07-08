Tentato furto all’Eloise Café di Bergamo, identificato e denunciato il presunto autore

È stato identificato e denunciato dalla Polizia di Stato il presunto autore del tentato furto ai danni dell’Eloise Café di via Camozzi, avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 giugno. L’uomo, un cittadino italiano del 1979, residente a Bergamo ma di fatto senza fissa dimora e con numerosi precedenti di polizia, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria con l’accusa di tentato furto.

L’individuazione è arrivata al termine delle indagini condotte dagli agenti della Squadra

Volante, che hanno ricostruito la dinamica dei fatti grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona centrale di Bergamo. Gli operatori hanno riconosciuto il sospettato, già noto alle forze dell’ordine, consentendo di chiudere rapidamente il cerchio investigativo. Il soggetto è stato inoltre segnalato alla Divisione Anticrimine per l’eventuale adozione di misure di prevenzione.