Tentato furto all’Eloise Café di Bergamo, identificato e denunciato il presunto autore
SICUREZZA. L’uomo, un 46enne italiano già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato dalla Polizia di Stato grazie alle immagini della videosorveglianza. Era accusato del tentato colpo al locale di via Camozzi nella notte tra il 24 e il 25 giugno.Lettura meno di un minuto.
È stato identificato e denunciato dalla Polizia di Stato il presunto autore del tentato furto ai danni dell’Eloise Café di via Camozzi, avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 giugno. L’uomo, un cittadino italiano del 1979, residente a Bergamo ma di fatto senza fissa dimora e con numerosi precedenti di polizia, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria con l’accusa di tentato furto.
L’individuazione è arrivata al termine delle indagini condotte dagli agenti della Squadra
Volante, che hanno ricostruito la dinamica dei fatti grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona centrale di Bergamo. Gli operatori hanno riconosciuto il sospettato, già noto alle forze dell’ordine, consentendo di chiudere rapidamente il cerchio investigativo. Il soggetto è stato inoltre segnalato alla Divisione Anticrimine per l’eventuale adozione di misure di prevenzione.
L’episodio aveva alimentato la preoccupazione dei commercianti del centro cittadino. Quella notte, infatti, nel mirino dei malviventi erano finiti due esercizi pubblici. All’Eloise Café una vetrina era stata infranta, ma le protezioni installate avevano impedito l’accesso al locale, evitando il furto. Nelle stesse ore era stato preso di mira anche il Bar Marly di via Contrada Tre Passi, dove il responsabile aveva tentato più volte di forzare l’ingresso senza riuscire a entrare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA