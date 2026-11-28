Le operazioni di allestimento sono terminate e da sabato 28 novembre in piazza Vittorio Veneto la Capanna di Natale de L’Eco di Bergamo è pronta per rinnovare una tradizione di solidarietà che va avanti ormai dal 1951. Fu proprio il direttore di allora, monsignor Andrea Spada, a volere la piccola casetta in legno, che raccoglie offerte destinate ai «bambini più soli». Le donazioni raccolte quest’anno serviranno a sostenere il progetto «Aulò». Ad Agnibilékrou, in Costa d’Avorio, i bambini con disabilità sono ancora visti come una maledizione: spesso vengono isolati e restano senza cura né scuola.