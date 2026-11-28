Torna la Capanna di Natale de L’Eco, solidarietà per i bambini della Costa d’Avorio
L’INIZIATIVA. In piazza Vittorio Veneto si rinnova la tradizione nata nel 1951. Le offerte sosterranno il progetto «Aulò» per i bambini con disabilità e le loro mamme.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Le operazioni di allestimento sono terminate e da sabato 28 novembre in piazza Vittorio Veneto la Capanna di Natale de L’Eco di Bergamo è pronta per rinnovare una tradizione di solidarietà che va avanti ormai dal 1951. Fu proprio il direttore di allora, monsignor Andrea Spada, a volere la piccola casetta in legno, che raccoglie offerte destinate ai «bambini più soli». Le donazioni raccolte quest’anno serviranno a sostenere il progetto «Aulò». Ad Agnibilékrou, in Costa d’Avorio, i bambini con disabilità sono ancora visti come una maledizione: spesso vengono isolati e restano senza cura né scuola.
Le mamme che rifiutano di abbandonarli vengono allontanate dalle famiglie. Per proteggerli, nasce appunto «Aulò». L’obiettivo è costruire e gestire due strutture: un centro diurno con attività educative e percorsi di cura per 40 bimbi con disabilità e una casa di accoglienza per le mamme. Il progetto prende forma grazie alla collaborazione tra Centro missionario diocesano di Bergamo, Celim Bergamo, Diocesi di Abengourou e Fondazione Angelo Custode. La Capanna ospita, fino al 13 dicembre, l’allestimento dedicato a Santa Lucia, sostituito poi dalle statue della Sacra Famiglia.
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