Torna la Colletta Alimentare, volontari in campo in 227 supermercati di città e provincia

Torna sabato 26 novembre la Colletta alimentare, l’iniziativa della Fondazione Banco Alimentare che vedrà coinvolti in tutta Italia 140mila volontari e 11mila supermercati, in cui si potranno acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà. In Lombardia saranno presenti oltre 40mila volontari riconoscibili dalla pettorina arancione in 1.700 punti vendita, di cui 227 disseminati tra Bergamo e provincia, in occasione della 26° Giornata nazionale della Colletta Alimentare. Un’iniziativa di grande rilevanza, in un periodo storico difficile: sono sempre di più le persone che chiedono aiuto per la spesa o per un pasto rivolgendosi alle circa 7.600 strutture caritative che il Banco Alimentare sostiene in tutta Italia attraverso la rete di 21 organizzazioni territoriali. Dall’inizio dell’anno ad oggi sono state 85mila in più le richieste ricevute che hanno fatto salire a 1 milione e 750mila le persone aiutate.