Torna la Millegradini: famiglie e gruppi per le vie della città tra arte e luoghi da scoprire - La fotogallery

Otto ore a disposizione per camminare tra le vie di Bergamo e scoprire 50 luoghi preziosi per il loro valore artistico, culturale e sociale . Ha preso il via nella mattinata di sabato 17 settembre l’attesissima edizione della «Millegradini 2022» che domani - domenica 18 settembre - avrà il suo clou nella storica camminata verso Città Alta attraverso i mille e più gradini che portano nel cuore della Bergamo storica.