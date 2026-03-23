Tornano i treni del mare: dal 28 marzo nel weekend da Bergamo alla Liguria

Dal 28 marzo, per tutti i fine settimana fino al 27 settembre, tornano i treni del mare, con 21 collegamenti dalla Lombardia alle riviere liguri di Levante, fino a La Spezia, e di Ponente, fino a Ventimiglia, con 23.000 posti in più all’offerta ordinaria.

«Un progetto di successo, condiviso tra regioni e che trova il continuo e crescente gradimento dei viaggiatori - evidenzia Franco Lucente, assessore ai Trasporti della Regione Lombardia-. I numeri ci dicono che sono sempre di più i cittadini che scelgono il treno per i viaggi di piacere, all’insegna di una mobilità sostenibile e sempre più efficiente. I treni del mare permettono di collegare la Lombardia e la Liguria in mesi particolarmente importanti per il turismo dei nostri territori».

I treni del mare partiranno da Milano e da Bergamo, Monza, Seregno, Como, Saronno, Legnano, Busto Arsizio, Gallarate, Rho, Pavia, Voghera verso le spiagge della Riviera di Levante e di Ponente. Il collegamento sarà garantito da cinque coppie di treni al giorno, ogni sabato e nei festivi, con corse effettuate in collaborazione da Trenitalia e Trenord.

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