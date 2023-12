Tra arte e natura cinque itinerari alla portata di tutti con «Una città in cammino» - Scarica la App

Ammirare i colori vividi nelle tele di Lorenzo Lotto restaurate, ma prendersi del tempo anche per contemplare l’acqua del torrente Morla, in quei ritagli di città dove ancora, lentamente, respira la biodiversità . E, lentamente, il progetto «Una città in cammino» invita a esplorare Bergamo lungo cinque itinerari tematici, per un turismo lento e accessibile da tutti, anche da chi ha difficoltà motorie.

Al centro del progetto ideato e realizzato dall’agenzia di marketing territoriale Oros, in collaborazione con la rivista Orobie, la App «Orobie Active» , da scaricare gratuitamente per poi seguire in autonomia i percorsi nati dalle esperienze di cittadini e professionisti del turismo per svelare un altro volto della città. Finanziato dal Comune nell’ambito di Bergamo e Brescia Capitale della Cultura 2023 e in partnership con Fondazione Credito Bergamasco.