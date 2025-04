Traffico, guasti e cantieri. Nel 2024 cancellati in media 10 treni al giorno

La scritta prende forma quotidianamente sui monitor delle stazioni e sulle app dei viaggiatori. «Cancellato». «Cancellato». «Cancellato». E poi altre volte ancora, fino ad arrivare a dieci. Nel 2024, in media, sulle linee ferroviarie frequentate dai pendolari bergamaschi sono stati cancellati 10 treni al giorno: ovvero 3.745 in tutto l’anno, quindi oltre 300 al mese e 72 alla settimana.

L’abaco dei disservizi prende forma dai dati ufficiali legati al bonus viaggiatori di Trenord. È spesso un viaggio accidentato, quello di chi quotidianamente esce di casa, cerca posto in carrozza, fa avanti e indietro tra una città e l’altra per lavoro o studio, o anche solo sporadicamente per tempo libero. Voltato il calendario tra 2024 e 2025, i «giorni neri» restano: come mercoledì 2 aprile, quando nel tardo pomeriggio un problema tecnico all’infrastruttura (ai binari, in sostanza) tra Treviglio e Melzo ha mandato in tilt per un’ora abbondante la circolazione di gran parte dei treni che orbitano su Milano, con una dozzina di soppressioni totali per le corse che interessano la Bergamasca.

L’esperienza concreta insegna che ci sono giorni in cui di cancellazioni se ne vedono ben poche e giornatacce in cui i numeri si moltiplicano, per via di criticità che innescano una reazione a catena Ecco: numeri alla mano, da mattina alla sera, in media ogni giorno rischia di essere simile, magari solamente diluito su più fasce orarie. In realtà l’esperienza concreta – quella di chi viaggia, ma è possibile monitorare la circolazione «semplicemente» tramite gli alert dell’app di Trenord – insegna che ci sono giorni in cui di cancellazioni se ne vedono ben poche (come giovedì 3 aprile, con un paio di soppressioni sulla Treviglio-Varese) e giornatacce in cui i numeri invece si moltiplicano, tendenzialmente per via di criticità (guasti) che innescano una reazione a catena.

I numeri, le linee

Vero: le 10 cancellazioni giornaliere in media vanno «pesate», a fronte di un’offerta comunque rilevante. In media, infatti, nel 2024 le linee bergamasche (l’elenco è dettagliato in tabella) hanno contato circa 441 corse giornaliere, per un totale di 161.554 lungo tutto l’anno: quelle soppresse totalmente rappresentano dunque il 2,3%, in sostanza ne «salta» all’incirca una ogni 44. È un dato in linea con la media complessiva del servizio dell’intera Trenord, che nel 2024 ha visto 20.721 cancellazioni su 874.071 corse programmate, col tasso di soppressioni prossimo al 2,4%.