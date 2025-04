Treni, guasto tra Pioltello e Treviglio: ritardi e cancellazioni. Un arresto sulla Bergamo-Milano

Da un controllo in banca dati, i poliziotti hanno appurato che l’uomo era ricercato poiché destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte D’Appello di Brescia, dovendo scontare una pena di 8 mesi e 19 giorni per una rapina commessa il 29 luglio 2016 a Bergamo. L’uomo è stato trasferito in carcere a Bergamo per scontare la pena.