Tragedia all’ex fabbrica «Reggiani», lunedì l’autopsia. Lutto cittadino a Ponteranica

La procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti con l’ipotesi di reato di omicidio, ma in realtà si tratta solo di una formalità per consentire l’autopsia - fissata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove in nottata, terminati i rilievi della polizia scientifica, il corpo senza vita della quattordicenne è stato portato - e anche per svolgere ulteriori e necessari accertamenti.