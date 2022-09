Tragico schianto in moto, dolore per Marco Rossoni: mercoledì l’addio a Colognola

Tragico incidente lunedì mattina a Stezzano, in via Circonvallazione Ovest. A perdere la vita è stato Marco Rossoni, 64enne di Bergamo; abitava a Colognola e in passato aveva gestito un bar a Zanica. Intorno alle 5.40 Rossoni a bordo del suo scooter si stava recando al lavoro presso la Brenntag di Filago, grossa azienda che si occupa di distribuzione di prodotti chimici. Giunto all’altezza del civico 20 di via Circonvallazione Ovest a Stezzano, vicino agli impianti sportivi, si è scontrato con la Volkswagen Polo di Alfredo Gabbiadini, operaio di Urgnano che poche decine di minuti dopo avrebbe dovuto iniziare il suo turno di lavoro di soffiatore (gli operai della raccolta rifiuti che precedono i camion che spazzano le strade) che per conto della Ecosviluppo Onlus era distaccato presso l’azienda Aprica.