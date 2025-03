Trasporti, nel piano più 25% di servizi, si guarda ai privati

La nuova gara per affidare il servizio

Ora però, in vista della nuova gara per affidare il servizio su tutto il bacino della provincia di Bergamo, l’Agenzia del Tpl prova a gettare il cuore oltre l’ostacolo. «Stiamo concludendo la redazione della prima bozza del programma di bacino, che andrà poi condivisa e discussa con le realtà competenti – premette il direttore dell’Agenzia, Marcello Marino –. Lo spirito con cui abbiamo lavorato è di non fare un programma figlio soltanto delle risorse disponibili – circa 52 milioni l’anno tra fondi statali e regionali –, ma adeguato alle esigenze della domanda».

Confronto con il territorio

E dove si trovano? «Sarebbe utile avviare una discussione pubblica – ragiona Marino –. La provincia di Bergamo, con il suo importante apparato produttivo e sociale, vuole dotarsi di un sistema di trasporto adeguato? Sappiamo bene che le risorse pubbliche arrivano solo fino a un certo punto». L’idea è di «aprire un ragionamento con le imprese – dice Marino –. Molti oggi vanno al lavoro in auto: potremmo insieme costruire dei servizi di trasporto pubblico, cominciando a concentrarci su alcuni dei principali poli produttivi e proponendo alle aziende di contribuire. Credo che dobbiamo svincolarci dall’idea di fare le cose solo se ci sono i soldi pubblici». Discorsi concreti si potranno avviare una volta presentato il Piano di bacino, ma l’Agenzia ha già accennato, «in modo molto informale» la questione ad alcune realtà del mondo datoriale e sindacale: «Non abbiamo trovato chiusure – dice Marino –. Naturalmente dovremo costruire le condizioni perché questo risulti utile e conveniente anche per i soggetti coinvolti. Non è scontato che riusciamo, ma ci possiamo lavorare».

Le nuove infrastrutture

Il disegno del trasporto pubblico del futuro dovrà includere anche le nuove infrastrutture in realizzazione: in primis la tranvia fino a Villa d’Almè e l’e-Brt verso Dalmine-Verdellino. Se per quest’ultimo ci sarebbe già un progetto di revisione delle linee di trasporto esistenti che non comporterebbe di fatto costi aggiuntivi, per la T2 si parlerebbe di circa due milioni di costi di esercizio. «Ma il vero tema in questo caso – spiega Marino – è la manutenzione della tratta ferroviaria. Stiamo lavorando con Teb, Comune di Bergamo e Provincia per individuare la soluzione migliore».