«Tre furti in 20 giorni, basta: chiudiamo il chiosco»

«A causa dei ripetuti furti abbiamo chiuso il chiosco. Ci troverete comunque dal mercoledì alla domenica in versione “on the road”. Grazie, vi aspettiamo». È il cartello affisso all’esterno del chiosco «Wild Cafè» allestito dallo scorso giugno al parco «Martin Lutero» alla Trucca, gestito da Comap, la cooperativa che unisce le due sigle Anva Confesercenti e Fiva Ascom . Una decisione drastica che arriva dopo i molti danni alla struttura causati dai ripetuti furti avvenuti nell’ultimo periodo.

«Abbiamo subito tre furti in soli venti giorni – racconta la presidente di Comap, Federica Nello –, anche con danni importanti alla struttura, quindi non era più sicuro lasciarla allestita. Per questo motivo il chiosco è stato svuotato e giovedì (oggi per chi legge, ndr) verrà smontata la casetta. Garantiremo comunque ancora il servizio con un furgoncino che porteremo via alla sera». La decisione di chiudere il chiosco è stata presa lo scorso 4 settembre, dopo l’ennesimo furto.