Tredici anni fa il nuovo ospedale, una task force imbiancata dalla neve

Impossibile dimenticarselo, quel giorno c’era la neve. Il trasloco dell’ospedale di Bergamo, dai «Riuniti» in via Statuto, al «Papa Giovanni XXIII» nella zona Trucca, ha una data che resterà nella storia di Bergamo: 15 dicembre 2012. Il freddo era pungente quella mattina e per strada c’era la neve ai margini delle carreggiate, dopo le forti nevicate dei giorni prima, spalata alla perfezione.