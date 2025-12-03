Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 03 Dicembre 2025
Tredici anni fa il nuovo ospedale, una task force imbiancata dalla neve
ACCADDE DAVVERO A BERGAMO. Seconda puntata della rubrica collegata al Gioco de L’Eco: per dieci giorni, dieci storie da non perdere. Ricordate il trasloco dell’ospedale di Bergamo, dai «Riuniti» in via Statuto, al «Papa Giovanni XXIII» nella zona Trucca? Era il 15 dicembre 2012.
Bergamo
Impossibile dimenticarselo, quel giorno c’era la neve. Il trasloco dell’ospedale di Bergamo, dai «Riuniti» in via Statuto, al «Papa Giovanni XXIII» nella zona Trucca, ha una data che resterà nella storia di Bergamo: 15 dicembre 2012. Il freddo era pungente quella mattina e per strada c’era la neve ai margini delle carreggiate, dopo le forti nevicate dei giorni prima, spalata alla perfezione.
