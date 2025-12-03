Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Banner Articolo pagamento
Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 03 Dicembre 2025

Tredici anni fa il nuovo ospedale, una task force imbiancata dalla neve

ACCADDE DAVVERO A BERGAMO. Seconda puntata della rubrica collegata al Gioco de L’Eco: per dieci giorni, dieci storie da non perdere. Ricordate il trasloco dell’ospedale di Bergamo, dai «Riuniti» in via Statuto, al «Papa Giovanni XXIII» nella zona Trucca? Era il 15 dicembre 2012.

Fabiana Tinaglia
Fabiana Tinaglia
Caposervizio
Il trasloco: ambulanze sulla Briantea
Il trasloco: ambulanze sulla Briantea

Bergamo

Impossibile dimenticarselo, quel giorno c’era la neve. Il trasloco dell’ospedale di Bergamo, dai «Riuniti» in via Statuto, al «Papa Giovanni XXIII» nella zona Trucca, ha una data che resterà nella storia di Bergamo: 15 dicembre 2012. Il freddo era pungente quella mattina e per strada c’era la neve ai margini delle carreggiate, dopo le forti nevicate dei giorni prima, spalata alla perfezione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Salute
Ospedali, Cliniche
assistenza sanitaria
Politica
Enti locali
Fabiana Tinaglia
Associazione Nazionale Alpini
croce rossa italiana
Ospedali Riuniti
Papa Giovanni XXIII
Avo
ragazzi on the road
Accadde davvero a Bergamo