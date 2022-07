Treni e autobus, arriva un bonus di 60 euro. Perso un abbonato su quattro

La prossima settimana gli aumenti del trasporto pubblico locale saranno nero su bianco: più 7% per l’urbano e 10 per l’extraurbano, anche se sarà possibile una modulazione differente secondo il titolo di viaggio, quindi con un probabile maggiore aggravio sul biglietto singolo a favore degli abbonamenti. Nell’attesa da settembre «per tutti gli utenti del trasporto pubblico, con reddito fino a 35mila euro, sarà possibile richiedere un bonus per la mobilità. La misura ha una dotazione finanziaria di 79 milioni di euro. Il bonus può essere pari al 100% di quanto speso con un limite massimo di 60 euro per ciascun beneficiario e deve essere eseguito entro il 31 dicembre» annunciano i ministri del Lavoro e delle Infrastrutture, Andrea Orlando ed Enrico Giovannini.