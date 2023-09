Treni, nuove variazioni per l’ordigno bellico trovato a Brescia

Trenord informa che in seguito al ritrovamento di un ordigno bellico in prossimità di Brescia, su disposizione prefettizia, i treni in ingresso e uscita dalla stazione di Brescia viaggiano a velocità ridotta, venerdì 29 settembre. Possibili ritardi al momento stimati fino a 20 minuti. Anche nella giornata di giovedì si erano registrati variazioni e cancellazioni. Qui di seguito gli ulteriori provvedimenti finora attuati.