Treno merci esce dai binari a Milano: convoglio passeggeri contro un container, un ferito. Ritardi anche sui collegamenti con Bergamo

Un treno con circa 200 passeggeri a bordo, il 2411 di Trenord proveniente da Domodossola, è rimasto coinvolto in un incidente contro un vagone merci nella mattinata di venerdì 13 settembre, a Milano. L’incidente è avvenuto poco prima delle 6.30 in via Pallanza all’incrocio con viale Fulvio Testi, non lontano dallo scaldo FS di Greco. Sul posto i Vigili del fuoco e il 118.

Nell’incidente è rimasto ferito in modo non grave il macchinista del treno passeggeri, 24 anni, che è riuscito a frenare in tempo per evitare conseguenze peggiori. Quattro passeggeri sono stati accompagnati in ospedale con policontusioni. Sul posto sono intervenuti un mezzo Direzione Maxiemergenze Areu, un mezzo Coordinamento Maxiemergenze Areu, un’automedica, un’auto infermieristica, due mezzi di supporto logistico Areu, 5 ambulanze, vigili del fuoco e forze dell’ordine.

La circolazione ferroviaria è rallentata nel nodo di Milano con ripercussioni e ritardi anche nella linee di collegamento con Bergamo.