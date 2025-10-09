Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 09 Ottobre 2025
Trucco dello specchietto, bergamasco scippato in auto di un orologio da 50mila euro a Milano
LA DENUNCIA. L’uomo, un 57enne, ha denunciato lo scippo del suo orologio, un prezioso Patek Philippe da 50 mila euro.
Il derubato, originario di Bergamo, ha riferito alla Polizia di aver subito il furto con strappo in piazza Durante mercoledì 8 ottobre alle 19, mentre si trovava a bordo della sua Porsche Macan con la fidanzata, una 35enne.
Il furto sarebbe stato messo a segno con il trucco dello specchietto, ovvero con una persona su uno scooter che passando ha urtato lo specchietto e un secondo scooter con due in sella che hanno strappato l’orologio quando il conducente ha messo il braccio fuori per rimetterlo a posto.
La Polizia sta effettuando accertamenti e cercando riscontri partendo dalle telecamere della zona.
