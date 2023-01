Truffa del figlio ferito a Elena Carnevali: «Tanto spavento, ma non ci sono cascata»

Anche gli ex parlamentari presi di mira dai truffatori. È successo martedì 31 gennaio a Elena Carnevali del Pd , che fortunatamente ha capito dopo pochi istanti che il maresciallo all’altro capo del telefono non era un vero carabiniere e che suo figlio non aveva avuto alcun incidente stradale. È stata lei stessa a pubblicare la notizia sul suo profilo Facebook: «Gli infami colpiscono sempre. Ricevo la telefonata di un maresciallo (poi finto) che mi informava dell’incidente di mio figlio, del ricovero, piantonato all’ospedale per avere investito sulle strisce pedonali una donna incinta, ecc, ecc».