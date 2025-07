Truffe legate alle vacanze, colpiti 9 milioni di italiani nell’ultimo anno: i consigli

Con l’apice della stagione estiva, tra luglio e agosto cresce anche l’allarme per le truffe legate alle vacanze. Alloggi inesistenti, escursioni fantasma, camere occupate, biglietti aerei falsi e noleggi auto con clausole trabocchetto: sono solo alcune delle frodi più comuni che, secondo un’indagine condotta da Facile.it in collaborazione con Emg Different, hanno colpito oltre 9 milioni di italiani nell’ultimo anno, causando un danno economico stimato di oltre 560 milioni di euro.

I casi più comuni

Il fenomeno più frequente è quello delle case vacanza fantasma, che ha coinvolto quasi 5,4 milioni di persone negli ultimi 12 mesi. In molti sono riusciti a smascherare l’inganno prima della partenza, ma per 1,8 milioni di italiani la truffa si è palesata solo una volta arrivati a destinazione.

Preoccupante anche il numero di viaggiatori che si sono ritrovati con la struttura già occupata (851 mila) o che hanno scoperto che la casa prenotata era ben diversa da quella pubblicizzata (560 mila). In questi casi, solo il 15% è riuscito a ottenere una sistemazione alternativa, mentre molti altri hanno affrontato inutili battaglie con i proprietari o hanno dovuto trovare un nuovo alloggio all’ultimo minuto.

Più colpiti i giovani

A essere più colpiti sono i giovani tra i 18 e i 24 anni, con un’incidenza del 61% di truffe o tentativi di frode, contro una media nazionale del 28%. Secondo gli esperti, la maggiore vulnerabilità sarebbe legata all’attrazione dei ragazzi per le offerte a prezzi bassissimi, «troppo belle per essere vere».

I canali di prenotazione

I canali preferiti dai truffatori sono i portali di prenotazione – reali o falsi – dove avviene il 53% delle frodi. Seguono i social network (26,3%) e i portali immobiliari o di annunci generici (20,1%). Ma anche i metodi più tradizionali, come il cartello «affittasi», hanno mietuto vittime: circa 500 mila italiani hanno rischiato di cadere in trappola offline. Le case vacanza (39%) e i B&B (35%) sono le strutture più colpite, ma non sono immuni nemmeno hotel (25%) e villaggi vacanze (18,5%).

Aerei e auto a noleggio

Oltre alle strutture ricettive, i truffatori prendono di mira anche i biglietti aerei (quasi 1,5 milioni di italiani colpiti) e le escursioni (3,7 milioni hanno subito o rischiato una frode). Nel settore del noleggio auto, circa il 10% degli intervistati ha riferito esperienze negative, dovute sia a operatori inesistenti sia a condizioni contrattuali opache, assicurazioni poco chiare e addebiti ingiustificati.

Consigli utili

Per aiutare i viaggiatori a difendersi, Facile.it ha stilato un vademecum in 5 punti:

1) Diffidate dai prezzi troppo bassi: un’offerta troppo conveniente può nascondere un inganno.

2) Affidatevi a siti sicuri e conosciuti: riducono il rischio e offrono supporto in caso di problemi.

3) Verificate sempre l’annuncio: controllate foto, recensioni, indirizzi e, se possibile, contattate direttamente la struttura.

4) Usate metodi di pagamento tracciabili: meglio carte di credito o bancomat. Evitate contanti e ricariche di carte prepagate.

5) Leggete attentamente i contratti, soprattutto per servizi come il noleggio auto.

Qui trovate i nostri suggerimenti dettagliati per evitare truffe legate all’affitto di case-vacanza e altri alloggi.

Poche denunce

Il dato forse più preoccupante è che, nonostante l’ampiezza del fenomeno, solo il 30% delle vittime denuncia la truffa. Il restante 70% preferisce tacere, per vergogna, sfiducia o rassegnazione. Un errore che alimenta l’impunità dei truffatori e impedisce alle forze dell’ordine di intervenire con maggiore efficacia. Denunciare è fondamentale, anche nel caso in cui non si riesca a recuperare il denaro perso. La segnalazione infatti consente alle autorità di mappare i raggiri, chiudere portali truffaldini e, in molti casi, bloccare organizzazioni criminali strutturate che si nascondono dietro queste frodi.