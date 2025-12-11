Truffe sulle auto usate vendute online: due indagati e sequestri per 182 mila euro

Prosegue l’azione di contrasto alle truffe online nel settore delle auto usate. Nella mattinata di oggi, giovedì 11 dicembre, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bergamo e il personale della Sezione di Polizia Stradale hanno eseguito un’operazione che ha portato alla denuncia di due persone – un uomo di origine sinti e una donna italiana – e al sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per oltre 182 mila euro. Le vittime accertate sono 23.