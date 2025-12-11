Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 11 Dicembre 2025

Truffe sulle auto usate vendute online: due indagati e sequestri per 182 mila euro

LA GUARDIA DI FINANZA. Manomessi i contachilometri di vetture vendute online: 23 le vittime accertate. Operazione congiunta della Guardia di Finanza di Bergamo e della Polizia Stradale: sequestrati beni e auto di lusso, tra cui una Jaguar F-Pace.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Prosegue l’azione di contrasto alle truffe online nel settore delle auto usate. Nella mattinata di oggi, giovedì 11 dicembre, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bergamo e il personale della Sezione di Polizia Stradale hanno eseguito un’operazione che ha portato alla denuncia di due persone – un uomo di origine sinti e una donna italiana – e al sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per oltre 182 mila euro. Le vittime accertate sono 23.

Le anomalie sul chilometraggio

L’indagine trae origine da approfondimenti avviati lo scorso luglio, dopo numerose segnalazioni di acquirenti che avevano scoperto anomalie sul chilometraggio delle vetture comprate online. Il sistema truffaldino seguiva uno schema consolidato: gli indagati pubblicavano annunci sui principali portali di vendita, proponendo auto usate con chilometraggi particolarmente bassi. Una volta attratto il potenziale acquirente, fissavano un incontro su strade o parcheggi della provincia di Bergamo, mostrando i veicoli e inducendo le vittime a procedere al pagamento tramite bonifico verso l’azienda riconducibile alla donna.

La scoperta ai controlli di manutenzione

Solo mesi dopo, in occasione dei controlli di manutenzione, molti acquirenti scoprivano la manomissione dei contachilometri. Parallelamente, gli accertamenti economico-finanziari hanno ricostruito il flusso del denaro versato dai clienti, utilizzato – secondo gli investigatori – per acquistare nuove vetture da reimmettere nel circuito illecito, alimentando così il meccanismo fraudolento.

Sequestrata anche una Jaguar

Su disposizione della Procura di Bergamo, è stata eseguita una perquisizione nei confronti dei due indagati e il sequestro di beni ritenuti profitto della truffa: conti correnti, denaro contante, preziosi, immobili e due autovetture, tra cui una Jaguar F-Pace del valore stimato attorno agli 80 mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Economia, affari e finanza
Affari (generico)
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Forze Ordine
Trasporti
donna italiana
Procura di Bergamo
Guardia di Finanza
Polizia Stradale
Truffe