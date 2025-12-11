Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 11 Dicembre 2025
Truffe sulle auto usate vendute online: due indagati e sequestri per 182 mila euro
LA GUARDIA DI FINANZA. Manomessi i contachilometri di vetture vendute online: 23 le vittime accertate. Operazione congiunta della Guardia di Finanza di Bergamo e della Polizia Stradale: sequestrati beni e auto di lusso, tra cui una Jaguar F-Pace.
Prosegue l’azione di contrasto alle truffe online nel settore delle auto usate. Nella mattinata di oggi, giovedì 11 dicembre, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bergamo e il personale della Sezione di Polizia Stradale hanno eseguito un’operazione che ha portato alla denuncia di due persone – un uomo di origine sinti e una donna italiana – e al sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per oltre 182 mila euro. Le vittime accertate sono 23.
Le anomalie sul chilometraggio
L’indagine trae origine da approfondimenti avviati lo scorso luglio, dopo numerose segnalazioni di acquirenti che avevano scoperto anomalie sul chilometraggio delle vetture comprate online. Il sistema truffaldino seguiva uno schema consolidato: gli indagati pubblicavano annunci sui principali portali di vendita, proponendo auto usate con chilometraggi particolarmente bassi. Una volta attratto il potenziale acquirente, fissavano un incontro su strade o parcheggi della provincia di Bergamo, mostrando i veicoli e inducendo le vittime a procedere al pagamento tramite bonifico verso l’azienda riconducibile alla donna.
La scoperta ai controlli di manutenzione
Solo mesi dopo, in occasione dei controlli di manutenzione, molti acquirenti scoprivano la manomissione dei contachilometri. Parallelamente, gli accertamenti economico-finanziari hanno ricostruito il flusso del denaro versato dai clienti, utilizzato – secondo gli investigatori – per acquistare nuove vetture da reimmettere nel circuito illecito, alimentando così il meccanismo fraudolento.
Sequestrata anche una Jaguar
Su disposizione della Procura di Bergamo, è stata eseguita una perquisizione nei confronti dei due indagati e il sequestro di beni ritenuti profitto della truffa: conti correnti, denaro contante, preziosi, immobili e due autovetture, tra cui una Jaguar F-Pace del valore stimato attorno agli 80 mila euro.
