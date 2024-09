Tutto pronto per la «Millegradini», la camminata culturale tra le vie della città

Ci siamo, la «Millegradini» entra nel vivo. La camminata culturale, che ogni anno richiama migliaia di partecipanti, prenderà il via nella giornata di sabato 21 settembre con una speciale anteprima: l’apertura dei sessanta luoghi della cultura che hanno aderito al circuito (l’elenco completo a questo link). Non ci sarà un percorso tracciato, ma ciascuno potrà impostare il proprio itinerario a piacimento, scegliendo i punti da visitare in autonomia.

Poi, domenica 22 settembre, la città si colorerà di azzurro, il colore scelto per la maglietta dell’edizione 2024. La camminata di gruppo prenderà il via alle 9 in piazzetta don Spada, davanti alla sede de L’Eco di Bergamo: dalle 7,45 scatteranno anche le due corse competitive in programma, la gara individuale «Gran Premio Millegradini» e la corsa agonistica cronometrata a coppie «Bergamo City Trail».

I percorsi

Per quanto riguarda i percorsi, ci sarà un tracciato turistico da 11 chilometri, segnalato da frecce verdi, e un tracciato amatoriale da 16 chilometri, segnato da frecce bianche. Iscrivendosi alla «Millegradini», nella giornata di domenica 21 settembre si potrà scegliere anche il percorso «Zerogradini», pensato dai promotori per i partecipanti con problemi di mobilità, persone con disabilità o invalidità motoria, anziani, gestanti e famiglie con bambini. Non ci saranno barriere architettoniche e, per chi volesse un aiuto in più, ci sarà anche un servizio navette con 19 fermate, prenotabile telefonicamente sul posto (329.5428991).

Per arricchire l’esperienza dei partecipanti che sceglieranno il percorso «Zerogradini», ci saranno anche due visite guidate senza barriere: una al mattino dedicata a città bassa e una al pomeriggio incentrata sulle bellezze di Città Alta.

Sapori e tradizioni

Al Circolino di Città Alta si potrà degustare la birra «Session IPA» del Birrificio Opificio delle Saline, pensata appositamente per la quattordicesima edizione della camminata culturale e realizzata con l’utilizzo di mais, un ingrediente che celebra la tradizione della polenta bergamasca.

Sempre a Bergamo Alta – al Circolino, alla Latteria di Zia Manu e alla gastronomia di Angelo Mangili – si potranno trovare anche i biscotti della Cooperativa Città Alta, fatti a mano con base di farina di mais e farina di castagne, con l’aggiunta di miele di castagno. Un dolce ricordo da assaporare per chiudere una due giorni imperdibile.

Le mappe sul sito

Sul sito ufficiale www.millegradini.it sono disponibili tutti i materiali per vivere al meglio la quattordicesima edizione della «Millegradini».

Online si possono infatti scaricare con pochi click la mappa dei percorsi, l’elenco di tutti i punti visitabili, la mappa delle visite guidate in programma con il progetto «Storicity», la mappa e l’elenco delle fermate del servizio navetta del percorso «Zerogradini» e il regolamento ufficiale dell’iniziativa.

Iscrizioni