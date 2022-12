Tutto pronto per il Capodanno a Bergamo. Ecco cosa fare e dove andare

Bergamo si accende per la notte più lunga dell’anno offrendo varie proposte per festeggiare l’avvento dell’anno nuovo: per chi preferisce la tradizionale serata a teatro, il Donizetti mette in scena l’operetta, per chi vuole passare una serata alternativa e divertente, il Creberg Teatro Bergamo ospita Enrico Bertolino con il suo «Instant theatre» e per chi vuole trascorrere Capodanno all’insegna della musica a 360 gradi, in piazzale Alpini si alterneranno 18 artisti bergamaschi su tre diversi palchi.