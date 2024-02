Ucraina, due anni fa l’invasione: il presidio in piazzale Marconi - Foto

A due anni dall’invasione russa in Ucraina, sabato 24 febbraio l’associazione Zlaghoda ha organizzato un sit-in a Bergamo. L’associazione no-profit di ucraini residenti in città, che si occupa di inviare aiuti umanitari alla popolazione civile, alle 15 ha dato appuntamento in piazzale Marconi, davanti alla stazione ferroviaria, «per ricordare i due anni di resistenza ucraina». «A distanza di due anni – ha spiegato l’associazione nell’invito alla manifestazione – siamo ancora in piena guerra. Come al primo giorno abbiamo bisogno di solidarietà, sostegno e unione». Presenti circa 200-250 persone, con bandiere ucraine e striscioni.

Alle 18, invece, ci sarà un presidio in piazza Matteotti, promosso dalle associazioni pacifiste Europe for Peace, Assisi Pace Giusta e Rete Pace e Disarmo per la «Giornata nazionale di mobilitazione nelle città italiane per il cessate il fuoco in Palestina e Ucraina, per fermare la criminale follia di tutte le guerre, la corsa al riarmo, la distruzione del pianeta». A due anni esatti dall’invasione russa dell’Ucraina e dall’avvio del conflitto in quel Paese, e a quasi cinque mesi dal riaccendersi violentissimo della guerra nella Striscia di Gaza, «la diplomazia e la politica, l’applicazione e il rispetto delle convenzioni e del diritto internazionale sembrano essere strumenti dimenticati. Violenza e barbarie appaiono essere le uniche opzioni in campo, noi chiediamo di fermare guerre e riarmo», la richiesta a istituzioni italiane ed europee, con una serie di proposte precise, tra cui: «L’immediato cessate il fuoco in Ucraina e nella Striscia di Gaza; la liberazione degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi, la fine dell’assedio e dell’isolamento di Gaza, il libero accesso agli aiuti umanitari e l’assistenza alla popolazione palestinese; il riconoscimento dello Stato di Palestina, la fine dell’occupazione e della violenza in Cisgiordania; la soluzione politica e non militare della guerra in Ucraina, per porre fine all’illegale occupazione russa e per costruire le condizioni di libertà, democrazia, convivenza e di sicurezza comune per l’Europa intera».