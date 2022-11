Un chilo e 430 grammi in due: «I nostri gemellini, che dono»

Leggeri come una piuma, tanto piccoli da stare in una mano. La loro vita appesa a un filo per lunghi mesi, mille domande e paure. La storia di Nicole e Gabriele è la storia di tanti bambini nati in fretta, troppo presto, d’urgenza. Prematuri. Oggi hanno quattro anni e riempiono le loro giornate di sorrisi, fiumi di parole e tanta musica, lui nel salotto di casa a Terno d’Isola suona la pianola e canta, lei canta e balla e si godono la loro complicità speciale, tipica dei gemelli. «Pensare che ci chiedevamo se avrebbero mai parlato, sentito, giocato» dicono commossi Giorgia Restaino, 40 anni professione amministratore di condomini e il marito Stefano Colleoni, elettricista 43enne. Raccontano la loro storia in occasione della Giornata internazionale della prematurità che si celebra il 17 novembre.