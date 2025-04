Un corteo poetico per la libertà con gli studenti della Camozzi - Foto e video

«Libertà serve ad accendere una torcia nell’ora buia di qualcuno» ha gridato un ragazzo nella piazza del Santuario in Borgo Santa Caterina . Attorno a lui un centinaio di ragazze e ragazze delle cinque classi medie dell’Istituto Comprensivo Camozzi . Ad ascoltare i giovani «manifestatanti» gli adulti presenti e quanti li hanno accompagnati nel percorso che li ha condotti a scendere per la strada a gridare che cosa rappresenta per loro la libertà. I compagni e le compagne con cartelli, musica, slogan, gesti hanno proposto cinque brevi momenti in cui ognuno si è sentito protagonista. L’azione, che si è tenuta nella mattinata di venerdì 11 aprile, è stata uno dei momenti dell’evento conclusivo del progetto «Pioverà bellezza» che ha coinvolto gli istituti scolastici della città. Allo stesso modo si sono svolte le performance dell’Ic De Amicis nei cortili dei plessi Cornagera e Flores, dell’Ic Muzio al plesso di Colognola; dell’Ic Mazzi presso la scuola Lotto; sono invece andati al parco Turani gli studenti delI’Ic Petteni e al Parco del Galgario quelli dell’Ic Da Rosciate.

«È importante che i ragazzi siano usciti dalla scuola, per strada e nel quartiere per portare le proprie riflessioni sulla libertà che hanno condiviso nel percorso teatrale seguito durante l’anno – commenta Marzia Marchesi, assessora ai Servizi per l’infanzia, educativi e scolastici -. Quanto hanno espresso a gran voce riguarda valori da condividere con i cittadini e cittadine che hanno incontrato e che li hanno ascoltati. È un bel segno per tutti». I giovani della Camozzi hanno camminato lungo la strada per raggiungere la piazza con un festoso e rumoroso corteo «poetico», guidato da Silvia Briozzo e Candelaria Romero della Compagnia la Pulce che li hanno seguiti nei mesi precedenti. I percorsi nelle scuole sono stati seguiti dalle realtà teatrali di Erbamil, La Pulce, Pandemonium Teatro, Teatro Caverna, Teatro del Vento e Teatro Prova con il coordinamento di Maria Grazia Panigada.