Un edificio occupato e giacigli per le scale: la vita in stazione a ridosso dei cantieri - Foto

La scritta che campeggia in ogni angolo annuncia che la stazione «si fa bella». Il cantiere avanza e settimana dopo settimana cambia progressivamente il volto di un luogo che non è più quello di qualche mese fa e che è ancora lontano da somigliare a quello (moderno, funzionale, addirittura avveniristico) che sarà solo tra un paio d’anni. In mezzo a un passato di cui resta poca cosa, se non un ricordo ancora nitido, e a un futuro che neppure chi ha guardato e riguardato i progetti riesce ancora ad immaginare, c’è un presente fatto di lavori in corso, di binari provvisori, di passeggeri spaesati che ancora scendono verso il sottopasso per poi accorgersi che a funzionare è solo il primo binario, di ascensori «impacchettati», di rampe di scale che poco alla volta, una dopo l’altra, vengono murate. E di disagio. Quello che succede una ventina di gradini sottoterra lungo quei 200 metri che portano da piazzale Marconi all’uscita su via Gavazzeni, non ha nulla a che vedere con il concetto di sicurezza più o meno «percepita». È semplicemente lì da vedere. Qui i controlli non arrivano; si fermano in superficie, sul piazzale, dove il presidio delle forze dell’ordine è continuo (a rotazione, almeno una pattuglia della polizia di Stato, dei Carabinieri o della polizia locale non manca mai a pochi passi dalla fontana). Là sotto, invece, perdere le tracce dello Stato è questione di un attimo.

Ed è proprio dove lo sguardo fa più fatica ad arrivare che si aprono le porte del degrado. A dire il vero, quella che dà accesso alla «terra di nessuno» è soltanto una e si trova più o meno a metà del sottopasso, sul lato sinistro verso via Gavazzeni. È un'uscita di «sicurezza», che detta così sembra quasi una barzelletta. Il viavai, dentro e fuori da quella porta, è quasi ininterrotto. È solo accostata quando decidiamo di vedere cosa c'è dall'altra parte; l'apriamo del tutto scansandola con la punta della scarpa. Ci sono due rampe di scale che portano in superficie, un odore nauseabondo, nonostante l'apertura in alto, e delle macchie di sangue sui gradini. Usciamo da un'altra porta fatta a grata che dà su un piazzale sconfinato, tra la fascia di binari da un lato e via Gavazzeni dall'altro. Poco più in là, verso Boccaleone, c'è quel che resta dello scalo merci. Ad esserci, lì in mezzo, l'area sembra ancora più grande; è qui che sorgerà Porta Sud e l'auspicio – guardando la desolazione che si apre ai nostri occhi – è che accada in fretta. In mezzo ai rovi ci sono un paio di scarpe da lavoro, gli avanzi di uno o più pasti consumati al riparo da sguardi indiscreti, bottiglie rotte, brandelli di vestiti e tante, tante siringhe. A due passi è stoccato il materiale che servirà per andare avanti con i lavori di ammodernamento della stazione: chilometri di cavi, attrezzature in acciaio, materiale da cantiere.

Ci incamminiamo verso i binari che in realtà non ci sono più: un cartello, adagiato per terra, invita a non attraversarli, in realtà dopo il secondo binario, che pure da mesi è inutilizzato, delle rotaie è rimasta solo la sagoma. Raggiungiamo la prima banchina e le scale che scendono verso il sottopasso: il passaggio non è di quelli che sono già stati murati, ma in fondo alle scale l’ingresso è interdetto da un robusto strato di legno compensato. A metà scala c’è un giaciglio: quello che sembra un materasso è rivestito di stracci e di coperte, più in basso c’è qualsiasi tipo di rifiuto. Un altro segnale del disagio che si nasconde al di là di una parete. Altre rampe sono state ripulite da poco, i sacchi dell’immondizia sono ancora appoggiati l’uno contro l’altro sulla banchina. Sono tanti e pieni zeppi di pattumiera.

La popolazione che si aggira in stazione è perlopiù straniera e in prevalenza maschile, ma girano anche donne di mezza età, soprattutto tra coloro che arrivano, si trattengono pochi minuti e se ne vanno, e senzatetto (forse) italiani.

(Foto di Beppe Bedolis) In lontananza, dopo la stazione proseguendo lungo il binario 1 verso est, notiamo un altro andirivieni sospetto. Rientriamo dal sottopasso e ci affacciamo sulla banchina; i treni da e per Milano partono ad ovest, quelli per Brescia ad est, ma per raggiungere il punto in cui si fermano i treni, bisogna camminare per duecento metri fuori dalla stazione, attraversando il parcheggio a pagamento di fronte allo stabile dell’ex dopolavoro ferroviario. Da dentro non si può passare, o meglio non si potrebbe, perché la recinzione è aperta e il varco non è presidiato. È qui che scopriamo che arrivare sull’altro lato dell’edificio, quello dismesso, è molto più facile di quanto si possa pensare. Lasciandoci alle spalle lo stabile della stazione, riusciamo a scorgere un traffico di persone sempre più intenso: gente che va e che viene, personaggi che spuntano da un anfratto, mettono le mani in un carrello della spesa riempito di vestiti e di sacchetti e si avviano verso i nuovi arrivati. Ci sono almeno due, tre tipologie diverse di frequentatori: quelli che arrivano, spariscono per un attimo dietro l’edificio, poi tornano e se ne vanno; quelli che arrivano per restare e altri ancora che fanno la spola tra dentro e fuori l’edificio e che non hanno alcuna intenzione di muoversi da lì. Ormai quella è terra loro: vivono sommersi di rifiuti, che in parte coprono la vista dell’accesso ai locali. Abbiamo tanti occhi addosso, ma qui la gente va e viene senza dire niente a nessuno, squadrandoci dalla testa ai piedi, ma senza scomporsi. In corrispondenza con l’ultimo settore dell’edificio, sulle inferriate sono stesti dei panni; difficile dire se si tratti di stracci lavati e appesi ad asciugare, o di un tentativo di nascondere ciò che accade lì dietro. Qui la popolazione è perlopiù straniera e in prevalenza maschile, ma girano anche donne di mezza età, soprattutto tra coloro che arrivano e se ne vanno, e senzatetto (forse) italiani.

