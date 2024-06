Un giardino di 12 mila metri quadri per il Polo di formazione universitaria «Papa Giovanni XXIII»

È stata inaugurata nella giornata di martedì 25 giugno l’area verde del Polo di formazione universitaria «Papa Giovanni XXIII» che abbraccia la nuova struttura di via Nini Da Fano, attiva dal settembre scorso, a conclusione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile, già sede di istituti scolastici superiori fino al 2009.

Un giardino di 12 mila metri quadri

I lavori di sistemazione del verde hanno interessato un’area di 12 mila metri quadri per un investimento di oltre un milione di euro, sostenuti dall’Asst Papa Giovanni XXIII, proprietaria dell’immobile. L’area verde è ora attrezzata con percorsi, sedute, tavoli e una gradinata per svolgere attività didattica o di intrattenimento. Gran parte dell’area è percorribile attraverso un percorso pedonale principale, illuminato a led e inframezzato da piazzole di sosta, in una cornice di forte naturalità grazie alla piantumazione di alberi ad alto fusto ed essenze arbustive che offrono refrigerio nei periodi più caldi e che, con il cambio delle stagioni, andranno ad arricchire l’area di colori e forme sempre nuovi.

Alla cerimonia sono intervenuti Francesco Locati, direttore generale Asst Papa Giovanni XXIII, Giulia Serafini, presidente Lions International Bergamo Colleoni, Tullia Vecchi, referente rapporti istituzionali Lions International Bergamo Colleoni, Giuseppe Carrà, professore ordinario di Psichiatria, direttore del dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Milano Bicocca per il triennio 2024-2027, Piera Molinelli, prorettrice vicaria Università degli studi Bergamo, Elena Carnevali, sindaca Comune di Bergamo, Claudia Terzi, assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche Regione Lombardia.

«Abbiamo voluto offrire agli studenti uno spazio verde fruibile durante le pause della giornata accademica, prima o dopo le lezioni ed anche un’area dove studiare» ha spiegato Francesco Locati, Direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII. «Con questo intervento di riqualificazione degli spazi esterni dell’area che ospita i corsi di laurea delle professioni sanitarie dell’Università di Milano Bicocca e il corso di laurea in medicina in lingua inglese sempre di Milano Bicocca, un corso interateneo con l’Università degli studi di Bergamo e l’Università del Surrey (UK), abbiamo voluto offrire agli studenti uno spazio verde fruibile durante le pause della giornata accademica, prima o dopo le lezioni ed anche un’area dove studiare – ha spiegato Francesco Locati, Direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII -. È un ulteriore passo avanti della vocazione green dell’Asst Papa Giovanni XXIII, che vede una importante componente verde nell’architettura di molte delle sue strutture. Basti pensare all’ospedale Papa Giovanni XXIII e alla Casa di Comunità di Borgo Palazzo, inseriti in contesti urbani ma circondati da aree verdi di grande impatto ed estensione. La nostra azienda è inoltre impegnata da tempo a mitigare la natura energivora che caratterizza le strutture sanitarie, con sforzi importanti per la riduzione del consumo energetico e delle emissioni inquinanti».

Il giardino via Nini da Fano, da sinistra: Tullia Vecchi, Oreste Nulli, Giulia Serafini, Francesco Locati, Claudia Terzi, Elena Carnevali e Alessandro Frigeni

Dai Lions 15 frassini e aceri in dono

Parte delle piante piantumate sono state donate all’Asst Papa Giovanni XXIII da Lions International Bergamo Colleoni. Si tratta di 15 esemplari di frassino, acero campestre, carpino e sorbo degli uccellatori, specie autoctone, dunque resilienti, che ben si inseriscono nel paesaggio e si adattano all’ambiente urbano e agli estremi climatici. Inoltre, queste essenze incoraggiano la biodiversità sostenendo api e uccellini e sottolineano il passaggio delle stagioni attraverso le coloriture di fogliami e bacche. Una scelta etica al servizio della collettività, com’è nella mission del Lions Club.

Gli spazi per studiare e il parcheggio

I lavori di riqualificazione dell’area esterna del polo di formazione universitaria hanno interessato anche la realizzazione di un parcheggio su una superficie totale di 1.200 metri quadri. L’edificio di via Nini da Fano, a pochi passi dall’Ospedale Papa Giovanni XXIII, è stato oggetto di lavori di ristrutturazione dall’ottobre 2020 all’estate 2023. Una riqualificazione che ha mantenuto la sua vocazione formativa e le caratteristiche architettoniche distintive dell’edificio, tra cui il rivestimento della facciata esterna in mattoni e borlanti di fiume e i lucernari prismatici. Nel nuovo Polo trovano spazio 17 aule didattiche, 4 aule per esercitazioni, 7 spazi studio, 5 spogliatoi, una sala riunioni e diversi uffici. Si stima che ogni giorno transitino fino a 450 persone, tra studenti, docenti e personale di supporto.