Un sabato di bel tempo, poi arrivano altri temporali e il calo termico

«Ancora qualche giorno tra grande caldo e locali forti temporali, ma si cambia tra domenica e la prima parte della prossima settimana con temporali anche violenti e generale ricambio d’aria su gran parte della Penisola». Lo spiega 3BMeteo dopo il maltempo delle ultime ore con disagi in particolare in Val Brembana.

Caldo fino a sabato

Per chi soffre il grande caldo ancora qualche giorno di pazienza. «Fino a sabato caldo intenso e afa talora elevata interesseranno ancora gran parte d’Italia con picchi over 36-38°C, specie al Centrosud - spiega Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com -. Attenzione tuttavia ai temporali di calore, localizzati ma talora violenti, che potranno riaffacciarsi in particolare al Nord e lungo l’Appennino. Nel frattempo sul Mediterraneo occidentale è attiva una circolazione depressionaria, foriera di forti temporali per ora soprattutto tra Baleari, Sardegna, Corsica e in parte anche Liguria, ma che nei prossimi giorni punterà proprio il nostro paese».