Un sì «rubato» e cambia il contratto, attenzione ai raggiri dei call center

I casi sono purtroppo in crescita a Bergamo e provincia, così come un po’ in tutta Italia. Utenti che si trovano all’improvviso, e senza saperlo, nuovi contratti per la luce e il gas, senza che l’interessato ne fosse a conoscenza. Situazioni che spesso sfociano in denunce, visto che i nuovi contratti vengono «carpiti» da call center che talvolta registrano anche semplici «sì» generici quale consenso alle nuove condizioni proposte all’ignaro cittadino che pensa di aver chiuso la telefonata senza aver raggiunto alcun accordo. E c’è chi si è visto così, tutto d’un botto e in una situazione economica internazionale tutt’altro che rosea, triplicare – se non peggio – il costo dell’energia elettrica o del gas, scoprendo soltanto alla ricezione a casa del nuovo contratto di essere di fatto passato a un diverso operatore, abbandonando quello precedente, con il quale magari poteva contare su condizioni economiche vantaggiose ed ereditate nel corso degli anni. Il trend in crescita di queste segnalazioni – pervenute anche alle associazioni dei consumatori del territorio – è in linea con l’incremento, registrato soprattutto dall’avvio della pandemia in poi, delle denunce presentate a polizia di Stato, carabinieri e Guardia di finanza.