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Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 08 Aprile 2026

«Sulla stessa strada», una camminata solidale per i 50 anni di Caritas

L’INIZIATIVA. Tutti in cammino con la Caritas, alla scoperta dei luoghi della città che ogni giorno accolgono e danno speranza e ascolto a persone in stato di fragilità e di grave marginazione.

Pietro Giudici
Pietro Giudici Redattore

Bergamo

La camminata non competitiva si intitola «Sulla stessa strada» ed è in programma domenica 19 aprile, un modo per festeggiare i 50 anni di Caritas diocesana bergamasca e far conoscere alla cittadinanza le iniziative e gli spazi in cui la missione di Caritas prende forma quotidianamente.

Mercoledì 8 aprile si è tenuta una conferenza stampa di presentazione al dormitorio Galgario, alla presenza del direttore di Caritas, don Roberto Trussardi, dell’assessore alla Politiche sociali Marcella Messina e a tutti i partner dell’evento.

«Sulla stessa strada», una camminata solidale per i 50 anni di Caritas
Una camminata solidale per i 50 anni di Caritas diocesana: la presentazione
(Foto di Colleoni)

Il ricavato dalle iscrizioni sarà interamente devoluto per la realizzazione (attualmente in corso) dei due nuovi dormitori Caritas, in via Maglio del Lotto e in via Conventino.

«Il tema della strada è fondamentale per me. Gesù scelto due simboli: la casa e la strada. È il luogo in cui incontri tutti e per molti fratelli e sorelle che incontriamo ogni giorno nei nostri servizi è il luogo fondamentale della vita, per loro la strada è casa».

Tre percorsi

Durante la conferenza sono stati presentati i tre percorsi della camminata, da 5 (interamente accessibile anche per le persone in carrozzina e alle famiglie), 10 e 18 chilometri, ciascuno con le proprie tappe. Al momento è stata raggiunta quota 500 iscrizioni: è ancora possibile farlo al sito camminata.caritasbergamo.it. Il ricavato dalle iscrizioni sarà interamente devoluto per la realizzazione (attualmente in corso) dei due nuovi dormitori Caritas, in via Maglio del Lotto e in via Conventino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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