«Sulla stessa strada», una camminata solidale per i 50 anni di Caritas

La camminata non competitiva si intitola «Sulla stessa strada» ed è in programma domenica 19 aprile, un modo per festeggiare i 50 anni di Caritas diocesana bergamasca e far conoscere alla cittadinanza le iniziative e gli spazi in cui la missione di Caritas prende forma quotidianamente.

Mercoledì 8 aprile si è tenuta una conferenza stampa di presentazione al dormitorio Galgario, alla presenza del direttore di Caritas, don Roberto Trussardi, dell’assessore alla Politiche sociali Marcella Messina e a tutti i partner dell’evento.

Una camminata solidale per i 50 anni di Caritas diocesana: la presentazione

(Foto di Colleoni)

Il ricavato dalle iscrizioni sarà interamente devoluto per la realizzazione (attualmente in corso) dei due nuovi dormitori Caritas, in via Maglio del Lotto e in via Conventino. «Il tema della strada è fondamentale per me. Gesù scelto due simboli: la casa e la strada. È il luogo in cui incontri tutti e per molti fratelli e sorelle che incontriamo ogni giorno nei nostri servizi è il luogo fondamentale della vita, per loro la strada è casa».

Tre percorsi