«Una risorsa per la pace», il gioco-filastrocca per la Capitale della cultura

Parte dalla convinzione che la cooperazione internazionale è veicolo di pace, il progetto «Noi siamo una risorsa per la pace» che vede la collaborazione tra le Diocesi di Bergamo e Brescia con i vescovi Francesco Beschi e Pierantonio Tremolada e le due Province, alla luce del prossimo evento della Capitale della Cultura 2023. Il tema che guiderà i bambini delle scuole dell’infanzia di ispirazione cattolica sarà la filastrocca che ha per protagonista il piccolo Raimondo, nome che richiama il Mondo, e i suoi amici Gea, Marina e Pino, colorati e vivi come la terra, il mare, la natura. Un mondo che ricorda la strada del rispetto del Creato in ogni suo aspetto.