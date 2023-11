Una rosa a tutte le giocatrici. Il «muro» del volley alla violenza

L’importante è continuare a parlarne, per non dimenticare. La violenza sulle donne non va mai accettata, né giustificata e ogni evento per contrastarla può essere utile alla causa: dal «Minuto di silenzio» al «Minuto di rumore», perché non si deve più stare in silenzio, anzi è doveroso gridare e denunciare ciò che succede e che non dovrebbe succedere.