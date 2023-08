Una vita per l’insegnamento, Abf piange la vicedirettrice Chiara Calleri

«Ha dedicato la vita alla famiglia e ai suoi adorati studenti». Chiara Calleri è mancata venerdì 25 agosto sera a 55 anni, dopo una lunga malattia. Vicedirettrice all’Abf , Azienda bergamasca formazione di Bergamo, era anche referente per il settore Horeca (strutture ricettive, bar e ristoranti), un ruolo che le consentiva di seguire in prima persona anche gli stage dei ragazzi. Originaria di Carrù (Cuneo), si era trasferita a Bergamo con la famiglia e durante gli studi universitari in Città Alta ha incontrato il futuro marito Michele Taddei, con il quale a settembre avrebbe festeggiato i 30 anni di matrimonio, e dal quale sono nate le due figlie Martina e Lodovica.

Il legame con i ragazzi

Chiara Calleri

«L’amore per l’insegnamento faceva parte della nostra coppia – ricorda il marito Michele –. Chiara era molto legata ai ragazzi di Abf, spesso in difficoltà a causa di situazioni complesse. Basti pensare che quando uscivamo, capitava spesso che mi portasse in bar o ristoranti che accoglievano i suoi studenti, in modo da controllare che venissero trattati bene e che tutto andasse per il meglio. Mia moglie era tosta, si faceva rispettare ed era molto benvoluta – prosegue Michele Taddei –. Amava lo sport,le vacanze in barca a vela, aveva una fede forte ed era molto legata alla parrocchia di Santa Lucia. Il suo stato di salute è purtroppo precipitato nelle ultime settimane, tanto che sono dovuto rientrare di corsa da Lourdes, dove dal 1978 presto servizio al santuario come hospitalier».