Un’app per aiutare i malati di fegato: «Idea per i giovani»

Tutto è partito dalla necessità di fornire un aiuto ai ragazzini che vengono trapiantati di fegato da piccoli e che poi nell’età adolescenziale si trovano ad essere in quella «terra di mezzo» che non è né l’ambito pediatrico né l’area di assistenza per gli adulti: l’obiettivo dei medici dell’ospedale «Papa Giovanni » XXIII di Bergamo era quello di dare a questi giovanissimi pazienti, sono circa 20-25 ogni anno, strumenti per responsabilizzarsi rispetto alle terapie da seguire, gli appuntamenti di controllo da non saltare, i comportamenti più giusti da adottare, avviandoli quindi verso l’autonomia e una consapevolezza maggiore per l’aderenza alle cure e alle abitudini da seguire.