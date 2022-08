Un’estate di acquisti, +9,5% rispetto al 2021: «Tutta la stagione ok». Saldi fino a martedì

Bilancio positivo per i saldi estivi, che sono iniziati sabato 2 luglio e sono ormai alle battute finali, visto che si concluderanno martedì. Gli operatori commerciali sono soddisfatti: «Nonostante le molte difficoltà, gli aumenti generalizzati e le preoccupazioni che ricadono inevitabilmente sui consumatori, l’andamento dei saldi è stato buono per tutta la stagione» dicono. Negli anni scorsi capitava che si verificasse un boom nei primi giorni di sconti, al quale seguiva poi un deciso calo di affari. I dati sui consumi nel mese di luglio, confrontati con lo stesso periodo dello scorso anno ed elaborati dall’Osservatorio permanente Confimprese-EY, mostrano come la provincia di Bergamo abbia registrato un + 9,5% sul 2021, un dato superiore anche alla media regionale, ferma a + 9%. L’analisi riguarda in particolare i settori abbigliamento e accessori, food & beverage, ristorazione servita, quick service e bar, non food, retail, cosmetica, arredamento e cultura. Secondo le stime effettuate all’ inizio dei saldi da Ascom Confcommercio, nella Bergamasca era prevista una spesa di 228 euro a famiglia per un giro d’affari complessivo di 70,9 milioni. Gli affari sono andati bene, inevitabile qualche difficoltà. «Speriamo di chiudere in bellezza il prossimo fine settimana – fa presente Mariarosa Acquaroli, titolare dei negozi di abbigliamento Città di Babilonia e Marella –. Fino a metà giugno è stata infatti una discreta stagione, ma poi il lavoro si è un po’ arenato con acquisti sottotono».