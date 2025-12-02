UniBg: master gestione asset industriali: 19 nuovi iscritti, oltre 300 diplomati

L’ Università di Bergamo ha inaugurato la XXI edizione del Master Executive in Gestione degli Asset Industriali e della Manutenzione - MeGMI, un percorso congiunto della Polimi Graduate School of Management e della SdM - Scuola di Alta Formazione dell’ateneo, dedicato alla formazione avanzata di professionisti impegnati nella gestione e manutenzione degli impianti industriali e dei sistemi infrastrutturali.

La giornata inaugurale

Martedì 2 dicembre un momento di confronto nella tavola rotonda dal titolo, «Il ruolo strategico della Manutenzione e dell’Asset Management nel settore delle utilities», con il coinvolgimento di professionisti ed esperti provenienti dal settore delle utilities e da realtà industriali che operano quotidianamente con esse. Moderata da Irene Roda (Politecnico di Milano), la discussione ha riunito Marco Balzarotti, Rete Ferroviaria Italiana, Laura Caramellino, Montello, Mattia Facchinetti, Uniacque e Andrea Pegoiani, Unareti. Un confronto che ha offerto una panoramica sugli scenari attuali e sugli sviluppi futuri in tema di manutenzione degli impianti, tra innovazione tecnologica, efficienza operativa e requisiti di sostenibilità sempre più stringenti.- MeGMI, un percorso congiunto della Polimi Graduate School of Management e della SdM - Scuola di Alta Formazione dell’ateneo, dedicato alla formazione avanzata di professionisti impegnati nella gestione e manutenzione degli impianti industriali e dei sistemi infrastrutturali.