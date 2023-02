UniBg, sabato 4 febbraio il secondo open day: alla scoperta del polo umanistico

Sono oltre 1.300 gli iscritti all’evento del 4 febbraio che, dalle 8.30 alle 16.30 come da programma riportato sul sito https://www.unibg.it/studiare/ti-aiutiamo/servizio-orientamento/open-day/open-day-2023 , darà l’opportunità ai partecipanti di conoscere, per il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, i corsi di laurea in Scienze dell’Educazione, Scienze Psicologiche, Scienze Motorie e Sportive e Scienze della Formazione Primaria; per il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere il corso di laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne; per il Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione i corsi di laurea in Lettere, Filosofia, Scienze della Comunicazione; i Servizi di Ateneo; le Immatricolazioni e Opportunità per gli Studenti; i Programmi di Scambio Internazionale; il Servizio Disabilità e DSA e la Vita Universitaria.