Università: 14.600 bergamaschi studiano fuori provincia, il 71% a Milano

I dati

Presenze in 47 atenei d’Italia

Più ci si allontana da casa – tutti i dati sono riferiti agli iscritti che hanno mantenuto la residenza in provincia di Bergamo, la dinamica più tipica dei fuori sede – e più diventa giocoforza necessario «investire» su una stanza: a Pavia sono 635 i bergamaschi, a Bologna 347, a Padova se ne contano 298, a Torino 196, a Trento 160, e via elencando lungo tutto il Paese, con presenze in 47 atenei d’Italia. I dati del ministero disegnano anche alcune curiosità: ad esempio, in Sardegna ci sono 8 bergamaschi all’Università di Cagliari e 5 a quella di Sassari, mentre non risultano bergamaschi nelle università siciliane. Proprio Sassari è la «cenerentola» della diaspora bergamasca, insieme all’Università delle Marche (che ha sede tra Ancona e altre città della regione, con 5 iscritti provenienti dalla Bergamasca). Sono invece 6 per ciascun ateneo i bergamaschi che frequentano le università di Cassino, Catanzaro, Foggia e Bra-Scienze Gastronomiche

Il prezzo della distanza

Così, la mappa del caro-alloggi interessa parecchi studenti e famiglie bergamaschi. Il report di Immobiliare.it indica che a Milano il prezzo medio di una singola si attesta a 637 euro e quello di un posto letto in una doppia a 353 euro, a Bologna si va dai 264 euro per un posto letto in una doppia ai 506 euro per una singola, e il podio è completato da Roma (dove i bergamaschi sono un centinaio) con 503 euro per una singola e 283 per una doppia; tra le altre città universitarie per antonomasia, a Firenze si spazia tra i 254 euro di una doppia e i 493 di una singola, a Padova si chiedono 237 euro per una doppia e 442 per una singola, a Torino 228 euro per una doppia e 409 per una singola, a Trento 194 euro per una doppia e 381 per una singola. Tra l’altro, il mercato sta subendo dei riallineamenti notevoli: dopo una lunga stagione di boom, la domanda di stanze singole a Milano si è sostanzialmente congelata (-1% rispetto a un anno fa), mentre sono in forte (ri)crescita città come Roma (+62%), Firenze (+18%), Venezia (+53%), Napoli (+185%), Brescia (+160%), Bari (+207%), Pavia (+180%).