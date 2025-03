Università di Bergamo, nuovi corsi che pensano al futuro

Quattro nuove lauree, di cui due triennali e due magistrali, e tre ulteriori curriculum all’interno dei percorsi già in essere

Si va dalle triennali in «Data analytics, economia e tecnologie digitali» e in «Ingegneria delle tecnologie per l’elettronica e l’automazione» alle magistrali in «Progettazione di contesti di vita accessibili e inclusivi», in collaborazione con l’Università del Salento, e in «Welfare management e innovazione sociale», fino all’aggiunta dei curriculum in «Business Administration», interamente in inglese, sotto la laurea triennale in Economia aziendale (a numero programmato, per un massimo di 80 posti); quello in «Mediazione linguistica per l’impresa e il terzo settore» della triennale in Lingue e letterature straniere moderne; e infine quello in «Salute» per la magistrale in Ingegneria gestionale.